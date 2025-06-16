Макрон исключил роль России как посредника в конфликте между Израилем и Ираном

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает возможным участие России в качестве посредника в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном. Об этом он сказал во время визита в Гренландию.
По его словам, Россия, будучи вовлеченной в конфликт высокой интенсивности и не соблюдающая Устав ООН на протяжении нескольких лет, не может выступать в роли посредника. Как отметил Макрон, Соединенные Штаты обладают реальной возможностью вернуть стороны за стол переговоров.
— Израиль зависит от американского оружия и боеприпасов, — назвал одну из причин, почему США может посадить Израиль за стол переговоров, передает ТАСС.
Ранее глава Соединенных Штатов Дональд Трамп также выразил уверенность в способности США сыграть роль посредника в урегулировании конфликта между Ираном и Израилем. При этом Трамп намекнул на то, что Иерусалим ликвидировал всех представителей Тегерана на недавних переговорах с Вашингтоном. Он также подчеркнул, что Штаты могут вмешаться в военный конфликт Израиля и Ирана.