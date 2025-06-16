Макрон исключил роль России как посредника в конфликте между Израилем и Ираном

Ранее глава Соединенных Штатов Дональд Трамп также выразил уверенность в способности США сыграть роль посредника в урегулировании конфликта между Ираном и Израилем. При этом Трамп намекнул на то, что Иерусалим ликвидировал всех представителей Тегерана на недавних переговорах с Вашингтоном. Он также подчеркнул, что Штаты могут вмешаться в военный конфликт Израиля и Ирана.