Ричмонд
+21°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон исключил роль России как посредника в конфликте между Израилем и Ираном

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает возможным участие России в качестве посредника в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном. Об этом он сказал во время визита в Гренландию.

Как создавалась новая Россия

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает возможным участие России в качестве посредника в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном. Об этом он сказал во время визита в Гренландию.

По его словам, Россия, будучи вовлеченной в конфликт высокой интенсивности и не соблюдающая Устав ООН на протяжении нескольких лет, не может выступать в роли посредника. Как отметил Макрон, Соединенные Штаты обладают реальной возможностью вернуть стороны за стол переговоров.

— Израиль зависит от американского оружия и боеприпасов, — назвал одну из причин, почему США может посадить Израиль за стол переговоров, передает ТАСС.

Ранее глава Соединенных Штатов Дональд Трамп также выразил уверенность в способности США сыграть роль посредника в урегулировании конфликта между Ираном и Израилем. При этом Трамп намекнул на то, что Иерусалим ликвидировал всех представителей Тегерана на недавних переговорах с Вашингтоном. Он также подчеркнул, что Штаты могут вмешаться в военный конфликт Израиля и Ирана.