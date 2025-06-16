Запятнанного в коррупции экс-президента европейской страны вытурили из Почетного Легиона

Судебные тяжбы Саркози еще не закончились. Он был признан виновным в незаконном финансировании предвыборной кампании во время своей неудачной попытки переизбрания в 2012 году и в настоящее время находится под следствием по обвинению в получении незаконного финансирования предвыборной кампании от покойного ливийского лидера Муаммара Каддафи.