Запятнанного в коррупции экс-президента европейской страны вытурили из Почетного Легиона

Так вот проходит мирская слава: Николя Саркози лишен ордена Почетного легиона из-за обвинения в коррупции. Бывший президент Франции лишен высшей государственной награды страны, несмотря на возражения нынешнего хозяина Елисейского дворца Эммануэля Макрона.
Согласно официальному указу, опубликованному в воскресенье, бывший президент Франции Николя Саркози был лишен ордена Почетного легиона, высшей награды страны, после того, как в прошлом году был подтвержден его обвинительный приговор за коррупцию.
Как напоминает The Guardian, президент-консерватор, пробывший один срок, столкнулся с юридическими проблемами после того, как покинул свой пост в 2012 году. В декабре высший суд Франции оставил в силе его обвинительный приговор за злоупотребление влиянием и коррупцию, обязав его носить электронный браслет на лодыжке в течение 12 месяцев.
Николая Саркози, который остается важной фигурой во французской политике, в 2021 году был признан судом низшей инстанции виновным в попытке подкупа судьи и злоупотреблении влиянием в обмен на конфиденциальную информацию о расследовании финансирования его предвыборной кампании в 2007 году.
Саркози подал апелляцию в Европейский суд по правам человека. Его адвокат Патрис Спинози заявил, что принял к сведению отмену решения суда, но подчеркнул, что апелляция все еще находится на рассмотрении.
Возможное решение ЕСПЧ против Франции «будет означать пересмотр уголовного приговора в отношении Саркози, а также его исключение из ордена Почетного легиона», — заявил Спинози в воскресенье.
Эммануэль Макрон выступил против этого решения, но правила вручения высшей государственной награды Франции предусматривают, что любой награжденный, окончательно приговоренный к тюремному заключению на срок, равный или превышающий год, будет лишен этого ордена, подчеркивает The Guardian.
Президент Франции, который, как известно, регулярно встречается с Саркози, утверждал, что его предшественник был избран на высший пост в стране, и «очень важно, чтобы бывших президентов уважали».
Единственным предыдущим бывшим президентом, лишенным ордена Почетного легиона, был нацистский коллаборационист маршал Филипп Петен, глава французского режима Виши военного времени, который был осужден в августе 1945 года за государственную измену и сговор с врагом.
Среди других, кто был лишен этой чести, — бывший президент Сирии Башар Асад, семикратный победитель «Тур де Франс» Лэнс Армстронг, который, как было установлено, употреблял наркотики, повышающие работоспособность, и кинопродюсер Харви Вайнштейн, осужденный за сексуальное насилие в отношении женщин, пишет The Guardian.
Судебные тяжбы Саркози еще не закончились. Он был признан виновным в незаконном финансировании предвыборной кампании во время своей неудачной попытки переизбрания в 2012 году и в настоящее время находится под следствием по обвинению в получении незаконного финансирования предвыборной кампании от покойного ливийского лидера Муаммара Каддафи.
Ожидается, что суд вынесет свой вердикт по последнему делу в сентябре, и прокуратура запросила для него семилетний тюремный срок. Саркози отрицает обвинения.