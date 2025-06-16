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Глава Пентагона Хегсет опозорился, отвечая на вопрос о Калининграде

Пит Хегсет не смог ответить на вопрос конгрессмена о расположении Калининграда.

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Источник: Аргументы и факты

Глава Министерства обороны США Пит Хегсет не смог предоставить информацию о местонахождении Калининграда в ответ на вопрос конгрессмена Юджина Виндмана.

«Похоже, мы с вами играем в викторину», — попытался отшутиться министр.

Также Хегсет не смог ответить на вопрос о Сувалкском коридоре, отметив, что об этом лучше расскажет сам Виндман.

Сувалкский коридор — это участок территории в районе города Сувалки на северо-востоке Польши, который граничит с Литвой. Он расположен между Белоруссией и Калининградской областью и имеет длину около 100 километров.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет на встрече глав оборонных ведомств в Брюсселе уклонился от ответа на вопрос СМИ о том, выйдет ли страна из НАТО.