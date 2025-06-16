КСИР пообещал продолжать удары по Израилю до его «полного уничтожения»

По данным The Jerusalem Post, за последние двое суток в результате атак Ирана на Израиль пострадали не менее 240 человек, 35 числятся пропавшими без вести. В Тель-Авиве и пригородах ранения получили более 100 мирных жителей. Пятеро погибли, включая двоих детей, при ударе по многоэтажному дому в Бат-Яме. Ранее сообщалось, что Иран применил гиперзвуковую ракету для атаки на Хайфу, а также использовал баллистические ракеты средней дальности.