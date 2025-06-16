КСИР пообещал продолжать удары по Израилю до его «полного уничтожения»

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил о намерении продолжать военные операции против Израиля до «полного уничтожения» государства. В официальном сообщении, распространенном пресс-службой КСИР, подчеркивается, что предстоящие удары по Тель-Авиву будут «более жесткими, точными и разрушительными», чем предыдущие.
«Те, кто поддерживает этот преступный режим, должны знать: операции против его жизненно важных целей будут продолжаться», — говорится в заявлении.
По данным The Jerusalem Post, за последние двое суток в результате атак Ирана на Израиль пострадали не менее 240 человек, 35 числятся пропавшими без вести. В Тель-Авиве и пригородах ранения получили более 100 мирных жителей. Пятеро погибли, включая двоих детей, при ударе по многоэтажному дому в Бат-Яме. Ранее сообщалось, что Иран применил гиперзвуковую ракету для атаки на Хайфу, а также использовал баллистические ракеты средней дальности.
Эскалация конфликта вызывает серьезную озабоченность международного сообщества, однако КСИР намерен выполнить «Правдивое обещание 3» — серию операций, которые, по его словам, станут «сокрушительными» для Израиля. Ситуация остается крайне напряженной, а число жертв продолжает расти.
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