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ВСУ установили взрывчатое устройство в самокат в Курской области

В ходе саперных работ на территории Курской области военнослужащие российской армии обнаружили самокат с замаскированным фугасом, о чем сообщил сапер-оператор с позывным Малой.

Как создавалась новая Россия

В ходе саперных работ на территории Курской области военнослужащие российской армии обнаружили самокат с замаскированным фугасом, о чем сообщил сапер-оператор с позывным Малой. По его словам, на транспортном средстве была замечена трещина, сквозь которую просматривалась электропроводка.

«Лежал невзрачный самокат… И при подробном обследовании… мы увидели, что внутри находились взрывчатые вещества», — пояснил военный, слова которого приводит «ТАСС».

Специалист добавил, что в процессе разминирования крайне важно уделять внимание любым подозрительным предметам. Он отметил, что на труднопроходимых участках военные задействуют роботизированный комплекс разминирования «Сталкер».

Ранее в одном из освобожденных от украинских формирований сел Курской области российские саперы выявили мягкую игрушку с самодельным взрывным устройством ВСУ внутри. Несмотря на скромный вес заряда — всего 50 граммов, его мощности хватило бы для смертельного ранения или нанесения тяжелых травм ребенку.

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