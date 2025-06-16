ВСУ установили взрывчатое устройство в самокат в Курской области

В ходе саперных работ на территории Курской области военнослужащие российской армии обнаружили самокат с замаскированным фугасом, о чем сообщил сапер-оператор с позывным Малой. По его словам, на транспортном средстве была замечена трещина, сквозь которую просматривалась электропроводка.