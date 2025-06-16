Дозаправщики ВВС США покидают базы для вероятного участия в конфликте с Ираном

В статье речь идет о том, что Соединенные Штаты перебрасывают самолеты для дозаправки истребителей и бомбардировщиков американских ВВС и ВМС на случай, если Вашингтон станет более активным участником боевых действий. Согласно другой версии, самолеты отправили на Ближний Восток для дозаправки военно-воздушных сил Израиля.