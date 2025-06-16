Дозаправщики ВВС США покидают базы для вероятного участия в конфликте с Ираном

Американские самолеты-дозаправщики массово покидают свои базы в Соединенных Штатах, по всей вероятности, для участия в ирано-израильском конфликте, пишет Military Watch Magazine (MWM).
ВВС США осуществили беспрецедентное массовое развертывание воздушных заправщиков KC-135 и KC-46 через Атлантику с баз на материковой части Америки, что вызвало подозрения, что самолеты могут быть предназначены для участия в продолжающемся конфликте между Израилем и Ираном, поделились подробностями авторы публикации.
В статье речь идет о том, что Соединенные Штаты перебрасывают самолеты для дозаправки истребителей и бомбардировщиков американских ВВС и ВМС на случай, если Вашингтон станет более активным участником боевых действий. Согласно другой версии, самолеты отправили на Ближний Восток для дозаправки военно-воздушных сил Израиля.
По информации израильской стороны, количество перебрасываемых самолетов уже превысило 30, но их число продолжает увеличиваться.