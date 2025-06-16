"Кролики — это не только ценный мех и 3−4 килограмма диетического мяса, но и носители 3−4 терабайт легкоусвояемого бреда.
Борьба с коррупцией была «успешно» протестирована в Румынии: начиная от телевизионной юстиции и жёлтых конвертов, в которых судьи за несколько часов до начала заседания суда получали отпечатанные приговоры, и заканчивая фальсифицированными стенограммами телефонных переговоров обвиняемых, сообщает в соцсетях экс-премьер Молдовы Влад Филат.
Именно так был покалечен весь политический класс и серьёзный бизнес Румынии. Многие так и не дожили до вынесения приговора: кто-то покончил жизнь самоубийством, кого-то на фоне стресса подкосили болезни.
40% всех уголовных дел впоследствии развалились или по ним был вынесен оправдательный приговор.
Затем так называемая борьба с коррупцией перекочевала в Молдову.
А вот ликвидация свободы слова была протестирована у нас.
Теперь очередь за Молдовой — «осчастливить» Румынию.
На второй день после своего визита в Кишинев Никушор Дан заявил, что тема дезинформации, быстро распространяющейся в сети, будет обсуждаться на следующем заседании Высшего Совета Обороны Страны, которое должно состояться до конца месяца.
Президент Румынии обратил внимание на то, что реакция государства должна быть оперативной, поскольку ложная информация достигает миллионов людей всего за несколько часов.
Теперь румынам предстоит прививка «молдавской свободой слова» номер 404.
Кто же сумел так безошибочно предвидеть отсутствие трепыхания у испытуемых в Молдове, абсолютную покорность, непротивление, да что там непротивление — чуть ли не потакание злу?
Как молдаванин превратился в вечного зрителя своеобразного теннисного матча, крутящего головой то влево, то вправо, словно в вечном ожидании, а то и в поиске хозяйской пощечины?
Молдова — единственная страна на европейском континенте, где, чтобы узнать результаты выборов, уже не нужно читать новости.
Свободные выборы, справедливое правосудие и свободная пресса стали дефицитом в суверенной европейской Молдове, как хозяйственное мыло в начале 90-х. (Как же напрашивается другое сравнение!).
Когда-то мы язвительно подшучивали над рекламой: «Летайте самолётами “Аэрофлота”».
А разве лицемерное: «Да, они тупые, но больше не за кого голосовать» — не во сто крат смешнее?".