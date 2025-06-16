Борьба с коррупцией была «успешно» протестирована в Румынии: начиная от телевизионной юстиции и жёлтых конвертов, в которых судьи за несколько часов до начала заседания суда получали отпечатанные приговоры, и заканчивая фальсифицированными стенограммами телефонных переговоров обвиняемых, сообщает в соцсетях экс-премьер Молдовы Влад Филат.