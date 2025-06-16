Заказы пиццы около Пентагона рассекретили удар Израиля по Ирану

Как сообщает The Economic Times, 12 и 13 июня пользователи X сигнализировали о всплеске заказов на доставку пиццы у здания Минобороны. Это произошло за несколько часов до атаки Израиля по Ирану. «Это вызвало предположение, что американские военные, возможно, переходят в кризисный режим работы за закрытыми дверями», — рассказывает издание.
Журналисты делают вывод, что данные из открытых источников, таких как Google Maps, о работе заведений общепита и трафика пиццы вблизи учреждений военных ведомств США действительно могут свидетельствовать о предстоящих конфликтах международного уровня.
На «Индекс Пиццы Пентагона» также обращает внимание Daily Mail. Издание рассказывает, что аккаунт сторонников теории Pentagon Pizza Report в соцсети X с 69 тысячами подписчиков опубликовал вечером 12 июня информацию о резком росте трафика у пиццерий в Арлингтоне, которые располагаются в 10 минутах езды от Минобороны.
В Сети пользователи посоветовали Пентагону усилить конспирацию. Американцы предложили ведомству обустроить пиццерию внутри учреждения, чтобы поддерживать уровень секретности.
Ранее «индекс пиццы» поднимался перед атакой Ирана на Израиль в апреле 2024 года. Тогда последователи теории вновь засвидетельствовали увеличение заказов на доставку популярного блюда.
The Economic Times обратил внимание, что в период холодной войны разведчики СССР следили за заказами фаст-фуда рядом с Пентагоном, чтобы узнавать о важных встречах специалистов военного ведомства.
Теория «Индекс пиццы Пентагона» впервые была обнародована в 1990 году. Фрэнк Микс, управляющий популярной сети пиццерий в Вашингтоне, где располагается Минобороны США, заметил резкое увеличение заказов пиццы. Активность клиентов совпала со стартом вторжения Ирака в Кувейт. Такой же всплеск заказов Микс зафиксировал в районе Пентагона в период слушаний по импичменту президента США Билла Клинтона. Результатами своих наблюдений и выводами управляющий поделился со СМИ.
Экс-корреспондент CNN Вольф Блитцер, освещавший деятельность Минобороны, в 1990 году в шутку призвал журналистов использовать лайфхак — «всегда мониторить пиццу».