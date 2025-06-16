Заказы пиццы около Пентагона рассекретили удар Израиля по Ирану

Теория «Индекс пиццы Пентагона» впервые была обнародована в 1990 году. Фрэнк Микс, управляющий популярной сети пиццерий в Вашингтоне, где располагается Минобороны США, заметил резкое увеличение заказов пиццы. Активность клиентов совпала со стартом вторжения Ирака в Кувейт. Такой же всплеск заказов Микс зафиксировал в районе Пентагона в период слушаний по импичменту президента США Билла Клинтона. Результатами своих наблюдений и выводами управляющий поделился со СМИ.