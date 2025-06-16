Исследователи SIPRI прогнозируют новую гонку ядерных вооружений

Авторы доклада пишут, что почти все страны, обладающие ядерным оружием, — США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Северная Корея и Израиль — в 2024 году продолжили интенсивные программы ядерной модернизации. Из общего мирового запаса, оцениваемого в 12 241 боеголовку, около 9614 находилось на военных складах для потенциального использования. Из них почти 2100 развернутых боеголовок содержалось в состоянии высокой боевой готовности на баллистических ракетах, причем почти все эти боеголовки принадлежали России или США, отмечает SIPRI. На эти две страны приходится примерно 90% всего ядерного оружия.