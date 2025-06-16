Рачков: НАТО не устраивают лидирующие позиции России и Беларуси

По его словам, вопросы сохранения исторической памяти в Союзном государстве актуальны с учетом нынешней международной обстановки.
Вы видите, что по всему периметру Союзного государства очень напряженная обстановка. На западных границах идет активная открытая милитаризация Польши, Литвы, Латвии, Эстонии.
Рачков напомнил, что в настоящее время и Германия приняла решение направить свои отдельные части для укрепления этого фланга «так называемой оборонительной организации НАТО».
По его мнению, Североатлантический альянс — абсолютно не оборонительная организация. Это организация, которую не устраивает тот расклад в мире, те лидирующие позиции, которые занимает Российская Федерация и Республика Беларусь.
Мы не позволим никому, никакому сапогу, ни Германии, ни каких-то других стран ступить на землю Союзного государства.