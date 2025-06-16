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Рачков: НАТО не устраивают лидирующие позиции России и Беларуси

БРЕСТ, 16 июн- Sputnik. НАТО не устраивает, что Россия и Беларусь занимают лидирующие позиции, сказал председатель комиссии по международным делам Сергей Рачков перед заседанием сессии Парламентского cобрания Союза России и Беларуси, передает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik.by

По его словам, вопросы сохранения исторической памяти в Союзном государстве актуальны с учетом нынешней международной обстановки.

Вы видите, что по всему периметру Союзного государства очень напряженная обстановка. На западных границах идет активная открытая милитаризация Польши, Литвы, Латвии, Эстонии.

констатировал он

Рачков напомнил, что в настоящее время и Германия приняла решение направить свои отдельные части для укрепления этого фланга «так называемой оборонительной организации НАТО».

По его мнению, Североатлантический альянс — абсолютно не оборонительная организация. Это организация, которую не устраивает тот расклад в мире, те лидирующие позиции, которые занимает Российская Федерация и Республика Беларусь.

Мы не позволим никому, никакому сапогу, ни Германии, ни каких-то других стран ступить на землю Союзного государства.

подчеркнул Рачков