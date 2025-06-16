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В Кишиневе задержали главу координационного комитета «Победа»

КИШИНЕВ, 16 июн — РИА Новости. Глава Координационного комитета «Победа» и организатор шествия «Бессмертного полка» в Кишиневе Алексей Петрович сообщил о задержании в аэропорту молдавской столицы.

Источник: © РИА Новости

«Задержан в международном аэропорту Кишинева. Изъяты проездные документы и заграничный паспорт. Жду дополнительного контроля», — написал он в Telegram-канале.

Несмотря на заявления пресс-секретаря правительства страны Даниела Водэ о том, что Молдавия — правовое государство, давление на Петровича продолжается. По словам активиста, к дополнительному досмотру сотрудниками Пограничной полиции прибавился таможенный контроль.

«Радует тот факт, что и офицеры Пограничной полиции, и сотрудники Таможенной службы выполняют идиотские приказы начальников без энтузиазма, сочувствуя и не разделяя произвола», — отметил глава комитета «Победа».

В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия «Действие и солидарность» пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом «борьбы с избирательной коррупцией». Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.

В республике закрыты многие неугодные руководству страны СМИ, в том числе российские «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Лента.ру», сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие, заблокированы более сотни телеграм-каналов.