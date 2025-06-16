Метшин: приоритет в регулировании самокатов будет за пешеходами

В ходе совещания председатель комитета по транспорту Алексей Сидоров сообщил, что в сезоне 2025 года количество разрешенных парковок самокатов в городе было сокращено на 473 — до 1443 точек. Это сделано в том числе по рекомендациям ГИБДД и с учетом обращений от жителей и гостей города. За полтора месяца работы проката сотрудники мэрии и ГИБДД провели четыре рейда и эвакуировали 928 самокатов и 15 велосипедов, размещенных с нарушениями.