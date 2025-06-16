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Глава Башкирии наградит лучших медработников

На оперативном совещании правительства в ЦУРе Глава Башкирии поздравил медицинских работников с их профессиональным праздником. Также Радий Хабиров сообщил, что торжественные мероприятия по их чествованию запланированы на 18 июня.

Источник: Башинформ

«Мы наших дорогих работников здравоохранения поздравляем! Официальные мероприятия проведем в среду, 18 июня, поздравим наших работников медицины», — сказал руководитель региона.

Также Радий Хабиров напомнил, что Республиканский медико-генетический центр удостоен высокой награды — премии «Призвание», учрежденной минздравом России и Первым каналом. Медико-генетический центр отметили в номинации «Лучший метод диагностики — 2025» за внедрение инновационного метода расширенного неонатального скрининга.