Глава Башкирии наградит лучших медработников

«Мы наших дорогих работников здравоохранения поздравляем! Официальные мероприятия проведем в среду, 18 июня, поздравим наших работников медицины», — сказал руководитель региона.
Также Радий Хабиров напомнил, что Республиканский медико-генетический центр удостоен высокой награды — премии «Призвание», учрежденной минздравом России и Первым каналом. Медико-генетический центр отметили в номинации «Лучший метод диагностики — 2025» за внедрение инновационного метода расширенного неонатального скрининга.