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Макрон заявил о готовности Франции провести военные учения в Арктике

Франция предложила странам Арктического региона активизировать сотрудничество в сфере безопасности и допустила проведение военных учений. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам визита в Гренландию.

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Источник: AP 2024

Во время рабочей поездки Макрон встретился с премьером Дании Метте Фредериксен и премьером Гренландии Йенсом-Фредериком Нильсеном. Они обсудили вопросы безопасности в Арктике. «Франция готова усилить свое сотрудничество со странами Арктики, в частности в рамках Арктического совета и в формате восьми северных и балтийских стран. Я хочу сказать, что мы готовы проводить совместные учения для повышения безопасности», — сказал он (цитата по ТАСС).

Эмманюэль Макрон отметил, что Франция готова поддерживать Данию и Гренландию перед лицом различных «вызовов» в регионе, в числе которых он назвал сотрудничество России и Китая. Комментируя желание президента США Дональда Трампа присоединить Гренландию, Макрон заявил, что в Евросоюзе преобладает мнение, что остров не должен быть «ни продан, ни захвачен».

В апреле The New York Times писала, что Совет нацбезопасности Белого дома США направил ведомствам инструкции по реализации плана присоединения Гренландии к Штатам. В американском Белом доме говорили, что Трамп намерен заполучить Гренландию любыми средствами.