Макрон заявил о готовности Франции провести военные учения в Арктике

Во время рабочей поездки Макрон встретился с премьером Дании Метте Фредериксен и премьером Гренландии Йенсом-Фредериком Нильсеном. Они обсудили вопросы безопасности в Арктике. «Франция готова усилить свое сотрудничество со странами Арктики, в частности в рамках Арктического совета и в формате восьми северных и балтийских стран. Я хочу сказать, что мы готовы проводить совместные учения для повышения безопасности», — сказал он (цитата по ТАСС).