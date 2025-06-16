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Какие документы подписали на I Региональном энергетическом форуме в Астане

В Астане проходит первый региональный энергетический форум Power Central Asia + China, организованный в рамках саммита «Центральная Азия — Китай», передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: Kazinform

Это событие стало платформой для подписания стратегически важных соглашений между Казахстаном и ведущими китайскими компаниями, подтверждая растущую роль Казахстана как центра энергетической интеграции и инновационного развития в регионе.

В рамках форума подписаны следующие документы:

1. Рамочное соглашение с POWERCHINA — о стратегическом сотрудничестве в сфере локализации, создании R&D-центра и фонда декарбонизации.

2. Меморандум с China Southern Power Grid — о развитии совместных проектов в области HVDC, цифровой энергетики и ГАЭС.

3. Меморандум с Huawei Kazakhstan — о взаимодействии в сфере цифровой трансформации энергетики и кибербезопасности.

4. Договор купли-продажи по проекту СЭС «Сауран» с China Energy Overseas Investment — об обеспечении поставок с солнечной станции с накопителями в Туркестанской области.

5. Соглашение QazaqGaz с China Construction Bank — о финансировании инвестиционных проектов группы компаний QazaqGaz.

6. Соглашение с CNCECI — о разработке ТЭО проекта углехимического завода с производством до 2 млрд м³ газа.

7. Соглашение с Sinopec — о технологическом партнерстве для создания продуктов глубокой переработки.

8. Соглашение с China Energy International и Шанхайским университетом Цзяотун — о сотрудничестве в области водородных технологий и НИОКР.