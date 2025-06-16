Какие документы подписали на I Региональном энергетическом форуме в Астане

Это событие стало платформой для подписания стратегически важных соглашений между Казахстаном и ведущими китайскими компаниями, подтверждая растущую роль Казахстана как центра энергетической интеграции и инновационного развития в регионе.
В рамках форума подписаны следующие документы:
1. Рамочное соглашение с POWERCHINA — о стратегическом сотрудничестве в сфере локализации, создании R&D-центра и фонда декарбонизации.
2. Меморандум с China Southern Power Grid — о развитии совместных проектов в области HVDC, цифровой энергетики и ГАЭС.
3. Меморандум с Huawei Kazakhstan — о взаимодействии в сфере цифровой трансформации энергетики и кибербезопасности.
4. Договор купли-продажи по проекту СЭС «Сауран» с China Energy Overseas Investment — об обеспечении поставок с солнечной станции с накопителями в Туркестанской области.
5. Соглашение QazaqGaz с China Construction Bank — о финансировании инвестиционных проектов группы компаний QazaqGaz.
6. Соглашение с CNCECI — о разработке ТЭО проекта углехимического завода с производством до 2 млрд м³ газа.
7. Соглашение с Sinopec — о технологическом партнерстве для создания продуктов глубокой переработки.
8. Соглашение с China Energy International и Шанхайским университетом Цзяотун — о сотрудничестве в области водородных технологий и НИОКР.