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Посольство России рекомендовало россиянам покинуть Израиль

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Посольство России в Израиле рекомендует россиянам покинуть израильскую территорию, возможность перейти границу есть через круглосуточный пограничный переход на границе с Египтом, заявил глава российского диппредставительства Анатолий Викторов.

Источник: © РИА Новости

«Мы рекомендуем всем, кто находится в Израиле, российским гражданам, покинуть страну вплоть до нормализации здесь обстановки. Возможность такая имеется. На юге Израиля… на границе с Египтом действует переход пограничный “Бегин” или “Таба”… Там можно круглосуточно перейти на территорию Египта, откуда направиться в Шарм-эль-Шейх или Каир, и воспользоваться рейсами “Аэрофлота” и других компаний для того, чтобы вернуться на родину», — сказал Викторов в эфире «Россия-24».

Он добавил, что такой возможностью уже воспользовались «несколько десятков» граждан РФ.

«Мы имеем в виду возможность эвакуации, но считаем, что те граждане, которые хотят себя обезопасить, имеют такую возможность, внимательно следим. Если потребуется — будем принимать другие решения», — подчеркнул Викторов.