Посольство России рекомендовало россиянам покинуть Израиль

«Мы рекомендуем всем, кто находится в Израиле, российским гражданам, покинуть страну вплоть до нормализации здесь обстановки. Возможность такая имеется. На юге Израиля… на границе с Египтом действует переход пограничный “Бегин” или “Таба”… Там можно круглосуточно перейти на территорию Египта, откуда направиться в Шарм-эль-Шейх или Каир, и воспользоваться рейсами “Аэрофлота” и других компаний для того, чтобы вернуться на родину», — сказал Викторов в эфире «Россия-24».