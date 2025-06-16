Во Владивостоке перенесли суд по делу Самсонова об освобождении из-за рака

«Повестку на суд ему так и не вручили. В этот день попасть на заседание Самсонов тоже не мог, потому что отправился на приём к врачу. Через адвоката он ходатайствовал, что осведомлен о заседании и просит рассмотреть вопрос без его присутствия. Однако “суд не придал значения: две недели должно быть заблаговременно, и точка”, — сообщила адвокат Самсонова Наталья Касилова.