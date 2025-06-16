Во Владивостоке перенесли суд по делу Самсонова об освобождении из-за рака

Повод — отсутствие подтверждения факта информирования осуждённого о дате и времени заседания.
«Повестку на суд ему так и не вручили. В этот день попасть на заседание Самсонов тоже не мог, потому что отправился на приём к врачу. Через адвоката он ходатайствовал, что осведомлен о заседании и просит рассмотреть вопрос без его присутствия. Однако “суд не придал значения: две недели должно быть заблаговременно, и точка”, — сообщила адвокат Самсонова Наталья Касилова.
Защита также настаивала на открытом заседании, подчёркивая согласие Самсонова на разглашение медицинской тайны. Судья отказал, мотивируя это возможным разглашением врачебной тайны. Представитель больницы при этом говорил, что «вопрос требует срочности, чем скорее рассмотрят, тем лучше».
По словам защиты, у политика диагностирована злокачественная меланома кожи и после замены сердечного клапана он находится на регулярной лучевой терапии. Его лечение значительно затруднено в условиях колонии.
Отметим, согласно ч. 2 ст. 81 УК РФ, освобождение возможно при тяжёлых заболеваниях, включая злокачественные опухоли. ФКУ больница ФСИН уже подала ходатайство на рассмотрение, что и было учтено судом.
Кроме того, в апреле 2025 года Самсонов уже подавал иск о признании себя политически преследуемым — это первый случай такого рода в России. Слушания по нему назначены на 14 июля. Кассация и апелляция ранее оставили приговор по обвинению в сексуальном развращении несовершеннолетнего — 13 лет колонии строгого режима — без изменений. Сам сам экс-депутат отрицает вину и считает дело политически мотивированным.