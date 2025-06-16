СМИ: министр здравоохранения Красноярского края покидает пост

Все это, предположительно, связано со скандалом на планерке в краевом минздраве. Тогда, на фоне проблем с обеспечением больных льготными лекарствами, Наталия Говорушкина нелестно высказалась в адрес государственной аптечной сети и депутата Законодательного Собрания края Ильи Зайцева. Запись с совещания утекла в сеть.