СМИ: министр здравоохранения Красноярского края покидает пост

По данным Kras Mash, приказ об увольнении подписал губернатор.
Все это, предположительно, связано со скандалом на планерке в краевом минздраве. Тогда, на фоне проблем с обеспечением больных льготными лекарствами, Наталия Говорушкина нелестно высказалась в адрес государственной аптечной сети и депутата Законодательного Собрания края Ильи Зайцева. Запись с совещания утекла в сеть.
«Все произошедшее неприятно и, как мне кажется, недопустимо. Особенно во время совещания руководителей краевого ведомства», — высказался относительно сложившейся ситуации Илья Зайцев.
В пресс-службе регионального министерства здравоохранения информацию об увольнении Наталии Говорушкиной пока не комментируют.
Напомним, недавно министру здравоохранения Красноярского края назначили нового заместителя. Им стала Татьяна Черных. Документ о назначении опубликован на сайте министерства 28 мая.