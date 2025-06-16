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СМИ: министр здравоохранения Красноярского края покидает пост

В СМИ появилась информация о том, что министр здравоохранения Красноярского края Наталия Говорушкина покидает свой пост.

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По данным Kras Mash, приказ об увольнении подписал губернатор.

Все это, предположительно, связано со скандалом на планерке в краевом минздраве. Тогда, на фоне проблем с обеспечением больных льготными лекарствами, Наталия Говорушкина нелестно высказалась в адрес государственной аптечной сети и депутата Законодательного Собрания края Ильи Зайцева. Запись с совещания утекла в сеть.

«Все произошедшее неприятно и, как мне кажется, недопустимо. Особенно во время совещания руководителей краевого ведомства», — высказался относительно сложившейся ситуации Илья Зайцев.

В пресс-службе регионального министерства здравоохранения информацию об увольнении Наталии Говорушкиной пока не комментируют.

Напомним, недавно министру здравоохранения Красноярского края назначили нового заместителя. Им стала Татьяна Черных. Документ о назначении опубликован на сайте министерства 28 мая.