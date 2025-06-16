Губернатор Андрей Травников потребовал сократить сроки разрытий на теплосетях и организовать систему контроля за восстановлением благоустройства

Андрей Травников подчеркнул: те мероприятия, которые были выработаны в прошлом году, полностью оправдали себя — дополнительная диагностика, более точная замена участков тепловых сетей, введение схемы резервирования путём замены запорной арматуры. «Это привело к побочным эффектам — много мелких аварий в начале отопительного сезона из-за того, что гидроиспытания впервые проводились с максимальным давлением, но последующий сезон мы проходили без больших порывов. Тактику не меняем, но при этом не расслабляемся, потому что изношенных сетей остаётся ещё достаточно много, работа предстоит большая. Будем строго отслеживать сроки работ, особенно тех, что связаны с раскопами».