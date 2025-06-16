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Беларусь и Кувейт согласовали подходы по активизации двустороннего сотрудничества

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Государстве Кувейт по совместительству Игорь Белый вручил верительные грамоты министру иностранных дел Государства Кувейт Абдулле Али Аль-Яхье. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Источник: МИД

В ходе беседы стороны согласовали подходы по активизации двустороннего сотрудничества.

Речь шла также об организации визитов на различных уровнях и проведении совместных мероприятий.