Беларусь и Кувейт согласовали подходы по активизации двустороннего сотрудничества

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Государстве Кувейт по совместительству Игорь Белый вручил верительные грамоты министру иностранных дел Государства Кувейт Абдулле Али Аль-Яхье. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.