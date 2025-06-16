Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко поздравил Председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с днем рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: БЕЛТА

«Ваше Превосходительство, дорогой друг, примите мои самые теплые поздравления с днем рождения. Под Вашим чутким руководством Китайская Народная Республика стала одним из ключевых игроков на международной арене, занимает лидирующие позиции в списке крупнейших индустриальных государств, обладает огромными валютными резервами и колоссальным научно-техническим потенциалом. Ваше стратегическое видение имеет важное значение в формировании глобальной повестки, поддержании мира и стабильности на обширном евразийском пространстве», — обратил внимание Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что в текущем году Китай подводит итоги 14-й пятилетки, завершает государственную программу «Сделано в Китае», работает над созданием документа, определяющего новый курс социально-экономического развития страны на ближайшую перспективу. «Следуя проложенному Вами пути, Китай, несомненно, реализует все намеченные цели», — подчеркнул Президент.

«Сегодня отношения между Минском и Пекином выстраиваются в духе всепогодного и всестороннего стратегического партнерства, а межгосударственное сотрудничество уверенными темпами переходит от преимущественно торгово-экономической к технологической кооперации. Пользуясь случаем, позвольте выразить благодарность за личное внимание, которое Вы уделяете укреплению белорусско-китайского взаимодействия и продвижению совместных проектов. От всей души желаю Вашему Превосходительству здоровья, счастья, благополучия и успехов в решении государственных задач», — говорится в поздравлении.