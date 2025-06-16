Лукашенко поздравил Председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения

«Сегодня отношения между Минском и Пекином выстраиваются в духе всепогодного и всестороннего стратегического партнерства, а межгосударственное сотрудничество уверенными темпами переходит от преимущественно торгово-экономической к технологической кооперации. Пользуясь случаем, позвольте выразить благодарность за личное внимание, которое Вы уделяете укреплению белорусско-китайского взаимодействия и продвижению совместных проектов. От всей души желаю Вашему Превосходительству здоровья, счастья, благополучия и успехов в решении государственных задач», — говорится в поздравлении.