Лукашенко поздравил Председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения

«Ваше Превосходительство, дорогой друг, примите мои самые теплые поздравления с днем рождения. Под Вашим чутким руководством Китайская Народная Республика стала одним из ключевых игроков на международной арене, занимает лидирующие позиции в списке крупнейших индустриальных государств, обладает огромными валютными резервами и колоссальным научно-техническим потенциалом. Ваше стратегическое видение имеет важное значение в формировании глобальной повестки, поддержании мира и стабильности на обширном евразийском пространстве», — обратил внимание Александр Лукашенко.
Глава государства отметил, что в текущем году Китай подводит итоги 14-й пятилетки, завершает государственную программу «Сделано в Китае», работает над созданием документа, определяющего новый курс социально-экономического развития страны на ближайшую перспективу. «Следуя проложенному Вами пути, Китай, несомненно, реализует все намеченные цели», — подчеркнул Президент.
«Сегодня отношения между Минском и Пекином выстраиваются в духе всепогодного и всестороннего стратегического партнерства, а межгосударственное сотрудничество уверенными темпами переходит от преимущественно торгово-экономической к технологической кооперации. Пользуясь случаем, позвольте выразить благодарность за личное внимание, которое Вы уделяете укреплению белорусско-китайского взаимодействия и продвижению совместных проектов. От всей души желаю Вашему Превосходительству здоровья, счастья, благополучия и успехов в решении государственных задач», — говорится в поздравлении.