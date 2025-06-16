МИД: белорусов нет среди пострадавших в Иране и Израиле

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА /. По имеющейся в настоящее время информации, граждан Беларуси нет среди пострадавших в связи с последними событиями в Иране и Израиле. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Министерстве иностранных дел Беларуси.