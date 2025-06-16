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МИД: белорусов нет среди пострадавших в Иране и Израиле

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА /. По имеющейся в настоящее время информации, граждан Беларуси нет среди пострадавших в связи с последними событиями в Иране и Израиле. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Министерстве иностранных дел Беларуси.

Источник: БЕЛТА

«Дипломатические представительства Республики Беларусь в указанных странах продолжают работу. Для оперативного взаимодействия с соотечественниками функционируют телефоны экстренной связи: Иран — +98 21 2275 2229, +98 912 215 2935, Израиль — +972 3 522 20 43», — говорится в сообщении МИД.

«В Иране формируется список белорусских граждан, выразивших желание покинуть территорию страны. Ведется необходимая координационная работа, в том числе во взаимодействии с российской стороной. Информацию о гражданах, желающих эвакуироваться, можно также направлять на электронный адрес ir.consul@mfa.gov.by. Просьба указывать полные персональные данные и прилагать цветные копии паспортов», — отметили в МИД.

В Израиле в условиях закрытого воздушного пространства сохраняется возможность выезда через сухопутную границу с Египтом и Иорданией. «Учитывая, что ближайшее посольство Республики Беларусь находится в Египте, советуем белорусским гражданам, желающим покинуть страну, выезжать из Израиля через КПП Таба (г. Эйлат)», — указали в ведомстве.

В Министерстве иностранных дел настоятельно рекомендуют гражданам Беларуси, находящимся в Иране и Израиле, сохранять спокойствие, соблюдать меры личной безопасности и строго следовать указаниям и рекомендациям местных властей и правоохранительных органов.

Внешнеполитическое ведомство продолжает внимательно отслеживать развитие ситуации.