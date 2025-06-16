Лукашенко упомянул об избиении в Гродно собаки и заявил о недопустимости издевательств над животными

Президент также рассказал о своем особом отношении к лошадям: «Даже в деревне я так это не воспринимал. Когда стал Президентом, мне подарили несколько лошадей. Я внимательно за ними наблюдал. Какое умное создание и какую пользу лошадь принесла для человечества!».