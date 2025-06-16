Лукашенко упомянул об избиении в Гродно собаки и заявил о недопустимости издевательств над животными

«К животным у меня трепетное отношение. Где-то недавно в СМИ сообщалось, что в Гродненской области собаку избили», — отметил глава государства.
«Да, нашли его милиционеры», — сообщил председатель облисполкома Юрий Караев.
«И вы установили мерзавца этого. Собаку заберите. Отдайте, кому надо», — дал совет глава государства.
Он напомнил, что несколько лет назад после аналогичного случая в Витебске лично вмешался в ситуацию. Тогда избитого щенка привезли в Минск, его в финале хоккейной тренировки Президент подарил тренеру команды — Дмитрию Баскову.
«Забрали, отдали. Сейчас спрашиваю у Баскова: “Как собака?” — “Ребенок”, — рассказал белорусский лидер.
«Не позволяйте издеваться. Самые беззащитные — это животные, потому что они от нас защититься не могут. Мы можем. Они не могут. Поэтому их надо беречь», — подчеркнул глава государства.
Президент также рассказал о своем особом отношении к лошадям: «Даже в деревне я так это не воспринимал. Когда стал Президентом, мне подарили несколько лошадей. Я внимательно за ними наблюдал. Какое умное создание и какую пользу лошадь принесла для человечества!».
Глава государства в этом плане отметил, что в Великую Отечественную войну именно лошади принесли огромную пользу — в условиях нехватки автомобилей именно с их помощью таскали артиллерийские установки, перевозили грузы.