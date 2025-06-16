Лукашенко посетил ОАО «Беллакт», ознакомился с молочной продукцией предприятий Гродненской области

Главе государства доложили о социально-экономическом развитии Гродненской области, работе ОАО «Беллакт». Президент ознакомился с производственной базой предприятия.
Вниманию главы государства представили также продукцию молокоперерабатывающих предприятий Гродненской области. В их числе ОАО Беллакт«, ОАО “Лидский молочно-консервный комбинат”, ОАО “Молочный мир”.
Александр Лукашенко недавно упоминал о работе ОАО «Беллакт» применительно к задаче расширения поставок отечественного продовольствия в страны дальней дуги, в частности в Африку. Например, сейчас отмечается избыток масла, есть трудности с его продвижением на внешние рынки. «Но масло же из молока. Ну давайте, как в Волковыске (на предприятии “Беллакт”. — Прим. БЕЛТА), переработаем в это сухое молоко. Хорошая цена. Отвезем в Африку. Детское питание сделаем», — предложил вариант белорусский лидер.
В 2025 году продукция «Беллакт» — сухие молочные смеси Bellakt Premium — была удостоена Государственного знака качества.
ОАО «Беллакт» специализируется на производстве молочной продукции, в том числе сухого детского питания. Предприятие является экспортно ориентированным и активно расширяет свое присутствие на зарубежных рынках, в том числе в странах СНГ. ОАО «Беллакт» является единственным в Беларуси производителем сухих молочных смесей для детского питания. Предприятие имеет более чем полувековую историю, начавшуюся с открытия Волковысского молочно-консервного комбината детского питания в 1970 году.