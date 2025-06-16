Лукашенко посетил ОАО «Беллакт», ознакомился с молочной продукцией предприятий Гродненской области

Александр Лукашенко недавно упоминал о работе ОАО «Беллакт» применительно к задаче расширения поставок отечественного продовольствия в страны дальней дуги, в частности в Африку. Например, сейчас отмечается избыток масла, есть трудности с его продвижением на внешние рынки. «Но масло же из молока. Ну давайте, как в Волковыске (на предприятии “Беллакт”. — Прим. БЕЛТА), переработаем в это сухое молоко. Хорошая цена. Отвезем в Африку. Детское питание сделаем», — предложил вариант белорусский лидер.