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Президент поручил прокуратуре проверить законность передачи земли у многоэтажек в Ташкенте под застройку

Vaib.uz (Узбекистан. 16 июня). На прошедшем сегодня совещании президент Шавкат Мирзиёев резко раскритиковал действия местных властей, которые, по его словам, пренебрегают интересами горожан в пользу застройщиков и предпринимателей.

Источник: Vaib.Uz

Глава государства обратил внимание на то, что ни один хоким в Ташкенте и областных центрах не занимается поиском свободных участков для создания зелёных зон, общественных пространств, спортивных площадок и фонтанов. Вместо этого всё чаще можно наблюдать, как даже уже существующие зоны отдыха между жилыми домами передаются под коммерческую застройку.

Особое недовольство президента вызвала ситуация с оформлением придомовых территорий. Ранее было поручено закрепить все участки рядом с многоквартирными домами за управляющими компаниями, чтобы защитить их от застройки. Однако оформление было проведено лишь на землю под самими зданиями, без учёта дворов и прилегающих территорий.

«Цель одна — продать оставшуюся землю предпринимателям под строительство. Где контроль за исполнением поручений? Где сила закона?» — возмутился президент.

В связи с этим он поручил заместителю Генерального прокурора Салому Самадову и министру юстиции Акбару Тошкулову совместно с агентствами «Узбеккосмос» и Кадастром провести полную проверку. Все случаи, где зелёные зоны, спортплощадки и детские уголки были незаконно переданы под другие нужды, должны быть выявлены и возвращены жителям.