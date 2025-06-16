Президент поручил прокуратуре проверить законность передачи земли у многоэтажек в Ташкенте под застройку

Глава государства обратил внимание на то, что ни один хоким в Ташкенте и областных центрах не занимается поиском свободных участков для создания зелёных зон, общественных пространств, спортивных площадок и фонтанов. Вместо этого всё чаще можно наблюдать, как даже уже существующие зоны отдыха между жилыми домами передаются под коммерческую застройку.