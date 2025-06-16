Токаев обновил Концепцию развития государственного управления

Подход «Слышащее государство» предполагает, что эффективное управление требует большего, чем просто распространение информации или реализация политики «сверху вниз». Он признает важность активного поиска обратной связи, идей и мнений общественности. Это можно сделать с помощью различных средств, включая консультации с общественностью, опросы, общие собрания, онлайн-форумы и другие механизмы участия.