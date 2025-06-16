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Министра транспорта Самарской области привлекли к административной ответственности

В Самарской области Сергея Карпова привлекли к ответственности за нерассмотренные запросы от депутатов.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области прокуратура провела проверку соблюдения требований федерального законодательства. Министра транспорта и автомобильных дорог Сергея Карпова привлекут к административной ответственности, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Прокуратура установила, что в 2025 году на имя министра поступило 7 запросов депутатов Государственной Думы РФ. Чиновник нарушил требования закона и не рассмотрел обращения в 30-дневный срок, — отметили в сообщении.

В отношении Сергея Карпова завели административные дела по статье «Несоблюдение должностным лицом установленных сроков предоставления информации депутату Государственной Думы» и «Невыполнение должностным лицом органа местного самоуправления законных требований депутата Государственной Думы».