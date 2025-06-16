Токаев и Си Цзиньпин подпишут договор о добрососедстве и вечной дружбе

Как отметил Айбек Смадияров, по итогам саммита планируется подписание Астанинской декларации и Договора о вечной дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. Эти документы закрепят стремление сторон к дальнейшему углублению всестороннего партнёрства, основанного на принципах взаимного уважения, доверия и общей ответственности.