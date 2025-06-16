Избран аким Зерендинского района Акмолинской области

Зерендинская районная избирательная комиссия в соответствии с пп. 9 ст. 14, п. 2 ст. 44, ст. 45, с. 113−10 Конституционного закона РК «О выборах в Республике Казахстан», на основании протоколов участковых избирательных комиссий о результатах выборов акима Зерендинского района Акмолинской области установила итоги выборов. В список избирателей по избирательному округу включено 21 434 гражданина, из них проголосовали 11 553. Число бюллетеней недействительных — 303, с отметкой в строке «Против всех» — 581. Число голосов, поданных за каждого кандидата: Байсеитов С. Ш. — 2 148; Есымбаев А. А. — 945; Курмангожин А. А. — 7 576.