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Володин назвал защиту исторической памяти приоритетом Союзного государства

БРЕСТ, 16 июн — Sputnik. Защита исторической памяти и поддержка молодежных движений должны стать приоритетами при формировании бюджета Союзного государства, заявил председатель Парламентского собрания Союза Беларуси и России, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Источник: Sputnik.by

Он отметил, что при рассмотрении бюджета первым делом необходимо определиться с приоритетами, так как реализуются различные программы.

Такими приоритетными направлениями Володин назвал защиту исторической памяти и поддержку молодежных организаций и движений, чтобы «они росли настоящими гражданами наших государств, Союзного государства».

Парламентское собрание СГ против искажения и переписывания истории. Володин подчеркнул, что депутатский корпус старается сделать все, чтобы память о дедах и прадедах была защищена. Также депутаты считают недопустимым, когда начинают топтаться на могилах, осквернять памятники солдатам и офицерам.

27 миллионов человек отдали жизни для того, чтобы сегодня все мы планировали будущее. Поэтому еще раз хочется подчеркнуть, что для нас этот разговор имеет крайне большое значение.

сказал председатель Парламентского собрания СГ

Он напомнил о том, что в Беларуси в войне погиб каждый третий, всего более трех миллионов человек.

Еще раз хочется подчеркнуть с тем, чтобы за рубежом, когда начинают оценивать итоги Второй мировой войны, понимали, какие жертвы принесла наша страна, наш многонациональный народ. И, когда речь идет о Беларуси, — это подвиг, который сделал народ, пожертвовав каждым третьим своим гражданином для того, чтобы сегодня могла развиваться и Европа, и другие государства.

сказал он

Володин также считает, что долг депутатов парламента СГ — сделать все, чтобы защитить правду о ВОВ, передавая память из поколения в поколение.