Володин назвал защиту исторической памяти приоритетом Союзного государства

Он отметил, что при рассмотрении бюджета первым делом необходимо определиться с приоритетами, так как реализуются различные программы.
Такими приоритетными направлениями Володин назвал защиту исторической памяти и поддержку молодежных организаций и движений, чтобы «они росли настоящими гражданами наших государств, Союзного государства».
Парламентское собрание СГ против искажения и переписывания истории. Володин подчеркнул, что депутатский корпус старается сделать все, чтобы память о дедах и прадедах была защищена. Также депутаты считают недопустимым, когда начинают топтаться на могилах, осквернять памятники солдатам и офицерам.
27 миллионов человек отдали жизни для того, чтобы сегодня все мы планировали будущее. Поэтому еще раз хочется подчеркнуть, что для нас этот разговор имеет крайне большое значение.
Он напомнил о том, что в Беларуси в войне погиб каждый третий, всего более трех миллионов человек.
Еще раз хочется подчеркнуть с тем, чтобы за рубежом, когда начинают оценивать итоги Второй мировой войны, понимали, какие жертвы принесла наша страна, наш многонациональный народ. И, когда речь идет о Беларуси, — это подвиг, который сделал народ, пожертвовав каждым третьим своим гражданином для того, чтобы сегодня могла развиваться и Европа, и другие государства.
Володин также считает, что долг депутатов парламента СГ — сделать все, чтобы защитить правду о ВОВ, передавая память из поколения в поколение.