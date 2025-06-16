Володин назвал защиту исторической памяти приоритетом Союзного государства

Еще раз хочется подчеркнуть с тем, чтобы за рубежом, когда начинают оценивать итоги Второй мировой войны, понимали, какие жертвы принесла наша страна, наш многонациональный народ. И, когда речь идет о Беларуси, — это подвиг, который сделал народ, пожертвовав каждым третьим своим гражданином для того, чтобы сегодня могла развиваться и Европа, и другие государства.