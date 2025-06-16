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Оппозиционные силы представят Молдову на ПМЭФ-2025

КИШИНЕВ, 16 июн — Sputnik. XXVIII Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня.

Источник: Sputnik.md

Сообщается, что на форуме традиционно будет представлена и Молдова. Пока известно об участии в мероприятиях представителей оппозиционных сил — блока «Победа», Партии социалистов и партии «Будущее Молдовы».

ПМЭФ имеет репутацию авторитетной международной площадки для диалога представителей бизнеса, государственных структур, научного сообщества и экспертных кругов, посвященного вопросам мировой экономики, устойчивого развития, технологических трансформаций.

Ожидается участие глав государств, руководства международных организаций, представителей ведущих корпораций и, конечно, гражданского общества и СМИ.

Центральной темой форума станет поиск общих ориентиров и формирование устойчивого развития в условиях глобальной турбулентности.

В рамках деловой программы запланировано более 150 мероприятий, охватывающих такие направления, как:

  • цифровая экономика,
  • экологическая устойчивость,
  • здравоохранение,
  • международное сотрудничество,
  • технологические инновации,
  • региональное развитие.

Форум проводится под патронажем президента Российской Федерации с 2006 года. Организатором выступает Фонд «Росконгресс».