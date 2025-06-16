Оппозиционные силы представят Молдову на ПМЭФ-2025

Сообщается, что на форуме традиционно будет представлена и Молдова. Пока известно об участии в мероприятиях представителей оппозиционных сил — блока «Победа», Партии социалистов и партии «Будущее Молдовы».
ПМЭФ имеет репутацию авторитетной международной площадки для диалога представителей бизнеса, государственных структур, научного сообщества и экспертных кругов, посвященного вопросам мировой экономики, устойчивого развития, технологических трансформаций.
Ожидается участие глав государств, руководства международных организаций, представителей ведущих корпораций и, конечно, гражданского общества и СМИ.
Центральной темой форума станет поиск общих ориентиров и формирование устойчивого развития в условиях глобальной турбулентности.
В рамках деловой программы запланировано более 150 мероприятий, охватывающих такие направления, как:
- цифровая экономика,
- экологическая устойчивость,
- здравоохранение,
- международное сотрудничество,
- технологические инновации,
- региональное развитие.
Форум проводится под патронажем президента Российской Федерации с 2006 года. Организатором выступает Фонд «Росконгресс».