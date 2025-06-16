The Express Tribune: Пакистан закрыл пункты перехода границы с Ираном

Как сообщает издание The Express Tribune со ссылкой на местные власти, контрольно-пропускные пункты в округах Гвадар и Панджгур в Белуджистане закрыты до дальнейшего уведомления. Через них прекращено пешее движение, включая доставку топлива из Ирана, что уже вызвало его нехватку в провинции.