The Express Tribune: Пакистан закрыл пункты перехода границы с Ираном

Как сообщает издание The Express Tribune со ссылкой на местные власти, контрольно-пропускные пункты в округах Гвадар и Панджгур в Белуджистане закрыты до дальнейшего уведомления. Через них прекращено пешее движение, включая доставку топлива из Ирана, что уже вызвало его нехватку в провинции.
Принятые меры направлены на избежание непредвиденных инцидентов на границе, а также на обеспечение общественной безопасности в условиях неопределенности, вызванной вооруженным ирано-израильским конфликтом. Правительство Белуджистана рекомендовало жителям сохранять бдительность в связи с ростом напряженности и воздержаться от посещения иранской территории.
Министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар 16 июня в Х подтвердил, что из Ирана были эвакуированы 450 пакистанских паломников. По его словам, Пакистан будет продолжать эвакуацию своих паломников и студентов из Ирана.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию «Восстающий лев», направленную против иранской ядерной программы.