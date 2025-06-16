Politico: приграничные с РФ страны ЕС готовят системы здравоохранения к войне

Данная статья написана в рамках концепции так называемой «тотальной обороны», которая сейчас очень популярна в штаб-квартирах ЕС и НАТО и в ряде европейских столиц. Суть ее заключается в том, что недостаточно провести только милитаризацию промышленности Евросоюза — все общество европейских стран должно быть милитаризовано насквозь по украинскому образцу, включая системы информации, образования и здравоохранения в рамках подготовки к войне. Главная задача концепции — политическая, она направлена на психологическую подготовку населения европейских стран к мысли о неизбежности крупного военного конфликта и к восприятию России как абсолютного врага.