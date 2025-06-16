«Все страны восточного фланга пересматривают свои протоколы реагирования на кризисы для систем здравоохранения, проводят учения медиков, закупают бронежилеты и шлемы для команд скорой помощи, переносят операционные в подземные помещения. Поскольку конфликт на Украине разрушил иллюзию, что Европа свободна от войны», — отмечает издание.
Газета сообщает, что в Литве больницы устанавливают электрогенераторы и создают запасы медикаментов и воды, чтобы иметь возможность продолжать функционировать в случае выхода из строя электросети и водопровода, а в Эстонии создаются запасы спутниковых телефонов для медицинских служащих и разрабатываются планы запуска локального изолированного интернета, чтобы сохранять связь в случае выхода из строя мобильной сети.
Politico подчеркивает, что Польша сделала подготовку систем здравоохранения стран ЕС к масштабному военному конфликту одной из тем своего председательства в Совете ЕС в первом полугодии 2025 года.
Издание также выступает с прямым утверждением, что война Евросоюза с Россией якобы неизбежна. Этот тезис в материале Politico озвучивает замглавы эстонской системы здравоохранения Рагнар Вайкнемец: «Вопрос не в том, нападет ли на нас Россия. Вопрос в том, когда она нападет».
Данная статья написана в рамках концепции так называемой «тотальной обороны», которая сейчас очень популярна в штаб-квартирах ЕС и НАТО и в ряде европейских столиц. Суть ее заключается в том, что недостаточно провести только милитаризацию промышленности Евросоюза — все общество европейских стран должно быть милитаризовано насквозь по украинскому образцу, включая системы информации, образования и здравоохранения в рамках подготовки к войне. Главная задача концепции — политическая, она направлена на психологическую подготовку населения европейских стран к мысли о неизбежности крупного военного конфликта и к восприятию России как абсолютного врага.