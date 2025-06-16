Организатору марша Победы в Молдавии вернули билеты после задержания

«Документы и билеты мне вернули, и сейчас я, надеюсь, продолжу свое движение по заданному маршруту. Я лечу в Москву для участия в 53-м заседании Всемирного координационного совета российских соотечественников. В очередной раз подтверждаю, что это репрессии, которые чинит в отношении меня действующая власть, чинит их абсолютно безосновательно и исключительно за мою гражданскую позицию и мою общественную деятельность. Никаких обвинений в совершении противозаконных действий мне до сих пор никто не предъявил», — заявил общественный деятель в своем Telegram-канале.