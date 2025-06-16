Патриарху Кириллу вручили орден «За заслуги перед Калининградской областью»

В Калининграде губернатор Алексей Беспрозванных вручил патриарху Кириллу орден «За заслуги перед Калининградской областью». Главу РПЦ отметили за особые заслуги в укреплении духовно-нравственных традиций на Калининградской земле и активную просветительскую деятельность. Об этом сообщает пресс-служба патриарха Московского и всея Руси.