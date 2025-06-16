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Патриарху Кириллу вручили орден «За заслуги перед Калининградской областью»

Главе РПЦ также подарили два креста, украшенных балтийским янтарем.

Источник: правительство Калининградской области

В Калининграде губернатор Алексей Беспрозванных вручил патриарху Кириллу орден «За заслуги перед Калининградской областью». Главу РПЦ отметили за особые заслуги в укреплении духовно-нравственных традиций на Калининградской земле и активную просветительскую деятельность. Об этом сообщает пресс-служба патриарха Московского и всея Руси.

В минувшее воскресенье, 15 июня, патриарх Кирилл провел божественную литургию в Кафедральном соборе Христа Спасителя. По окончании службы митрополит Балтийский и Светлогорский Серафим преподнес патриарху два напрестольных креста, украшенных балтийским янтарем.

В дар храму предстоятель РПЦ передал образ Спаса Нерукотворного.

Визит патриарха был приурочен к 40-летию православия в Калининградской области.