Патриарху Кириллу вручили орден «За заслуги перед Калининградской областью»

В Калининграде губернатор Алексей Беспрозванных вручил патриарху Кириллу орден «За заслуги перед Калининградской областью». Главу РПЦ отметили за особые заслуги в укреплении духовно-нравственных традиций на Калининградской земле и активную просветительскую деятельность. Об этом сообщает пресс-служба патриарха Московского и всея Руси.
В минувшее воскресенье, 15 июня, патриарх Кирилл провел божественную литургию в Кафедральном соборе Христа Спасителя. По окончании службы митрополит Балтийский и Светлогорский Серафим преподнес патриарху два напрестольных креста, украшенных балтийским янтарем.
В дар храму предстоятель РПЦ передал образ Спаса Нерукотворного.
Визит патриарха был приурочен к 40-летию православия в Калининградской области.