132 казахстанца находятся в Иране, 219 — в Израиле

За последние дни оказано содействие нескольким десяткам граждан Казахстана в выезде из Ирана. В частности, 14 июня шести сотрудникам, находившимся в служебной командировке, была обеспечена эвакуация через Азербайджан. 15 июня организован выезд 68 граждан, включая членов семей дипломатов, представителей секретариата ОЭС и лиц в командировках, из Ирана в Туркменистан. Ожидается их возвращение на родину в ближайшие дни. При этом сотрудники загранучреждений РК в Иране продолжают работу в штатном режиме.