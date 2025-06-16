Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Касым-Жомарт Токаев встретил Си Цзиньпина в аэропорту Астаны

АСТАНА, 16 июн — Sputnik. Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Астану с официальным визитом, сообщает Акорда.

Источник: Акорда

В аэропорту его встретил Токаев. Борт китайского лидера сопровождали истребители Казахстана от китайской границы.

У трапа самолета была выстроена рота почетного караула. Высокого гостя приветствовали дети с флажками Казахстана и Китая.

В терминале столичного аэропорта Председатель Си Цзиньпин был тепло встречен детьми, которые поприветствовали его на казахском и китайском языках Также были исполнены традиционные танцы двух народов.

В ходе визита планируется двусторонняя встреча на высшем уровне, на которой будут обсуждены вопросы дальнейшего углубления казахско-китайского всестороннего стратегического партнерства.

17 июня в Астане пройдет второй саммит «Центральная Азия — Китай» с участием глав государств региона.