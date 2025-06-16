Касым-Жомарт Токаев встретил Си Цзиньпина в аэропорту Астаны

В аэропорту его встретил Токаев. Борт китайского лидера сопровождали истребители Казахстана от китайской границы.
У трапа самолета была выстроена рота почетного караула. Высокого гостя приветствовали дети с флажками Казахстана и Китая.
В терминале столичного аэропорта Председатель Си Цзиньпин был тепло встречен детьми, которые поприветствовали его на казахском и китайском языках Также были исполнены традиционные танцы двух народов.
В ходе визита планируется двусторонняя встреча на высшем уровне, на которой будут обсуждены вопросы дальнейшего углубления казахско-китайского всестороннего стратегического партнерства.
17 июня в Астане пройдет второй саммит «Центральная Азия — Китай» с участием глав государств региона.