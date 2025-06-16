Президент и МИД Ирана заверили, что не стремятся обладать ядерным оружием

«Они [Израиль и западные страны] заявляют, что Иран не должен обладать ядерным оружием, но у нас вообще нет намерений им обладать. Мы имеем право использовать ядерную энергию и проводить исследования, которые приносят пользу нашему обществу, и никто не вправе лишать нас этого права», — сказал он.