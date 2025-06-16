Президент: камеры на дорогах работают только для штрафов, а не для безопасности

Президент отметил, что за последние семь лет на строительство и ремонт дорог в Узбекистане было выделено 61 триллион сумов, и большая часть этих средств пошла на международные и республиканские трассы. Однако именно на этих дорогах, подчеркнул он, происходит 75−80% всех смертельных дорожно-транспортных происшествий.
Отдельное внимание было уделено проблемам общественного транспорта и дорожных заторов. Президент подчеркнул, что жители страны открыто выражают недовольство качеством перевозок и отсутствием комфорта, а также постоянными пробками, особенно в крупных городах.
Не менее важной проблемой он назвал хаотичную и неэффективную работу с дорожной инфраструктурой. Медленно ведутся работы по корректировке перекрёстков, нанесению разметки, установке необходимых знаков и переводу светофоров на систему «умного» управления, что в условиях растущей урбанизации недопустимо.
Президент также напомнил, что проект по регулированию движения в Ташкенте с использованием искусственного интеллекта был представлен давно, но до сих пор не дал реального результата. Это ещё один пример того, как амбициозные идеи буксуют на этапе реализации.
Эти заявления можно расценивать как сигнал к срочной перезагрузке всей транспортной политики страны: от переосмысления роли камер до реального внедрения интеллектуальных систем управления трафиком.