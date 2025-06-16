Президент: камеры на дорогах работают только для штрафов, а не для безопасности

Президент отметил, что за последние семь лет на строительство и ремонт дорог в Узбекистане было выделено 61 триллион сумов, и большая часть этих средств пошла на международные и республиканские трассы. Однако именно на этих дорогах, подчеркнул он, происходит 75−80% всех смертельных дорожно-транспортных происшествий.