Reuters узнал о переброске на Ближний Восток атомного авианосца США

Американский авианосец USS Nimitz направляется из Южно-Китайского моря в район Ближнего Востока, где с конца прошлой недели разгорелся ирано-израильский военный конфликт, передает Reuters. Источники сообщили агентству, что в ближайшую пятницу, 20 июня, корабль должен был прибыть во вьетнамский порт Дананг, однако теперь его там не ждут и официальный прием отменили из-за «чрезвычайной оперативной необходимости».