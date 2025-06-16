МВД Молдовы во всем обвиняет детей и священников: Расследовать будут не действия силовиков, а поведение протестующих против ЛГБТ-пропаганды

МВД сообщает, что пострадали более 10 полицейских и карабинеров. В то же время в заявлении нет критики в адрес силовиков, несмотря на появившиеся жалобы на чрезмерное применение силы. Министерство подчеркнуло, что «такие действия будут пресечены, а порядок — восстановлен».