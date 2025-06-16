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МВД Молдовы во всем обвиняет детей и священников: Расследовать будут не действия силовиков, а поведение протестующих против ЛГБТ-пропаганды

МВД и прокуратура не посчитали нужным инициировать расследование законности действий силовиков на протесте 15 июня [видео]

Источник: Комсомольская правда

МВД и прокуратура не посчитали нужным инициировать расследование законности действий силовиков на протесте в воскресенье, 15 июня.

А вот у самих протестующих против ЛГБТ-пропаганды могут начаться проблемы. Во всяком случае семью мальчика, который вчера едва не получил травму головы из-за действий высокопоставленного полицейского Григория Гузуна, проверят с пристрастием.

Народный адвокат по защите прав детей перепутал свои прерогативы. Василий Корой, который и раньше высказывался в защиту пропаганды ЛГБТ в школах, заявил, что «потребует у правоохранительных органов расследовать этот инцидент».

Он также направит «запрос к органам опеки для оценки ситуации ребёнка и атмосферы в его семье. Меры, которые будут предприняты, будут зависеть от их выводов».

А какие еще меры? Изъять ребёнка из традиционной семьи и отдать на усыновление Анжелике Фроловой с её им-ей-оно? А может сразу какому-нибудь трансгендеру? Или сделать «сыном полка» ГендерДока для перевоспитания в духе «правильных» ценностей? — задает вопрос tokanamd.

КСТАТИ.

Министерство внутренних дел Молдовы выступило с заявлением по поводу инцидентов, произошедших 15 июня в Кишинёве, осудив не действия полиции, а поведение верующих, которые якобы «организованно пришли, чтобы сорвать другую акцию и спровоцировать столкновения с полицией».

По данным МВД, участники протеста «цинично использовали детей и уязвимых людей», а в действиях участвовали и священнослужители, «провоцируя конфронтацию». Ведомство утверждает, что за протестами стоят« “внешние влияния и направленная мобилизация”, нацеленная на дестабилизацию страны.

МВД сообщает, что пострадали более 10 полицейских и карабинеров. В то же время в заявлении нет критики в адрес силовиков, несмотря на появившиеся жалобы на чрезмерное применение силы. Министерство подчеркнуло, что «такие действия будут пресечены, а порядок — восстановлен».