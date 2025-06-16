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Голосование на выборах губернатора Прикамья будет проходить три дня

В Пермском крае голосование на выборах, назначенных на единых день голосования (14 сентября), пройдет в течение трех дней: с 12 по 14 сентября.

Источник: Коммерсантъ

Об этом решении сообщила региональная избирательная комиссия.

Как пояснили в избиркоме, по данным ВЦИОМ, 68% россиян, которые ходят на выборы, оценивают трехдневное голосование удобным. Во время выборов обязательными являются видеофиксация на всех избирательных участках, обеспечение сохранности бюллетеней, которые после дней голосования будут перекладываться в специальные сейф-пакеты и до момента подсчета будут храниться в сейфах под постоянным видеонаблюдением.

На выборах губернатора Прикамья также будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Напомним, 30 мая на заседании Президиума политического совета Всероссийской партии «Единая Россия» Пермского края кандидатура Дмитрия Махонина была определена для выдвижения кандидатом на должность губернатора Прикамья. Свои кандидатуры также предложили региональные отделения ЛДПР (Олег Постников) и КПРФ (Ксения Айтакова).