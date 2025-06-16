Голосование на выборах губернатора Прикамья будет проходить три дня

Как пояснили в избиркоме, по данным ВЦИОМ, 68% россиян, которые ходят на выборы, оценивают трехдневное голосование удобным. Во время выборов обязательными являются видеофиксация на всех избирательных участках, обеспечение сохранности бюллетеней, которые после дней голосования будут перекладываться в специальные сейф-пакеты и до момента подсчета будут храниться в сейфах под постоянным видеонаблюдением.