Виталий Хоценко подчеркнул важность форума Made in China-2025

В Омске 16 июня стартовал российско-китайский форум Made in China-2025. В течение двух дней на площадках мероприятия будут представлены продукты и разработки около 20 компаний из Китая. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора и правительства региона.
В рамках форума запланированы круглые столы, обсуждения актуальных вопросов сотрудничества и перспектив роста, а также деловые встречи B2B для установления новых партнёрских связей.
Также состоится презентация инвестиционного потенциала Омской области для китайских бизнесменов. В рамках мероприятия организована выставка, демонстрирующая инновации и технологические достижения китайской промышленности.
По итогам форума планируют создать постоянные демонстрационные павильоны для омских производителей в городе Шэньян. В ответ Омская область готова предоставить такие площадки для предприятий провинции Ляонин.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко отметил, что мероприятие открывает новые возможности для расширения деловых связей и реализации совместных проектов.
«Уверен, что форум Made in China-2025 будет способствовать развитию взаимовыгодного сотрудничества между Омской областью и китайскими партнёрами. Мы заинтересованы в наращивании товарооборота, обмене технологиями и открытии новых рынков для наших производителей», — отметил глава региона.
Первый совместный российско-китайский форум — это часть стратегии развития внешнеэкономических связей региона. Мероприятие организовали при поддержке регионального правительства. Оно направлено на укрепление партнёрских отношений с одним из ключевых экономических партнёров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.