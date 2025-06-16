График работы госслужащих изменили в Алматинской области

«Рабочий график для госслужаших изменили в Алматинской области с 8.00 до 17.30. Обеденный перерыв: с 12.30 до 14.00. При этом обязательный восьмичасовой рабочий день сохраняется в полном объеме в соответствии с законодательством Республики Казахстан», — говорится в сообщении в понедельник.
При этом отмечается, что «установленный обеденный перерыв не входит в рабочее время, поэтому все требования Трудового кодекса соблюдены».
«Акимат Алматинской области и все подведомственные ему государственные учреждения продолжают работать в обычном режиме, обеспечивая своевременное и качественное обслуживание населения», — добавили в облакимате.