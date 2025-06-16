МИД Беларуси призвал воздержаться от поездок в Израиль и Иран

МИД продолжает внимательно отслеживать ситуацию и поддерживает связь с белорусскими гражданами, находящимися на территориях этих государств.
Также в министерстве проинформировали, что консульские службы белорусских дипломатических представительств в Израиле и Иране осуществляют прием только по экстренным консульским вопросам. Прием документов по другим обращениям там приостановлен, подчеркнули в МИД.
Вместе с тем функционируют телефоны экстренной связи для оперативного взаимодействия с гражданами. Так, в Иране нужно звонить по номерам +98 21 2275 2229, +98 912 215 2935, а в Израиле +972 3 522 20 43, +972 54 982 05 37.
В дипломатическом ведомстве также сообщили, что в Иране собирается информация и формируются списки граждан, которые обратились в дипмиссии за содействием. По этим вопросам белорусские дипломаты поддерживают рабочие контакты с российской стороной.
МИД настоятельно рекомендует гражданам, находящимся в Израиле и Иране, следовать указаниям местных властей по безусловному обеспечению личной безопасности (в частности, в отношении бомбоубежищ) и поддерживать связь с дипломатическими представительствами Беларусь.
В пресс-службе также сообщили, что информация о дальнейших действиях будет предоставляться по мере развития ситуации.
Атака Израиля
Армия обороны Израиля 13 июня нанесла удары по иранским военным объектам, а также инфраструктуре, связанной с ядерной программой страны, ЦАХАЛ назвал операцию «Восходящий лев». Жертвами, помимо гражданского населения, стали высокопоставленные офицеры и ученые физики-ядерщики.
В ответ Иран объявил операцию «Правдивое обещание — 3».