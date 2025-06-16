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Путин выступит на ПМЭФ в пятницу

Песков: Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ в пятницу.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин продолжает подготовку к ПМЭФ, на пятницу запланировано его выступление на пленарном заседании форума, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент продолжает готовиться и к Санкт-Петербургскому экономическому форуму. Вы знаете, он на этой неделе пройдет в Санкт-Петербурге. В пятницу глава государства выступит на пленарном заседании», — сказал Песков журналистам.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.