Волгоградская делегация на ПМЭФ-2025 подпишет ряд новых соглашений — губернатор

Как и другие регионы, Волгоградская область будет представлять свои планы и проекты развития, достижения, новую продукцию, а вместе с этим надеется подписать новые соглашения с инвесторами. Как рассказал губернатор, состав нашей делегации уже сформирован, как и план встреч, переговоров на форуме.