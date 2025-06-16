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Волгоградская делегация на ПМЭФ-2025 подпишет ряд новых соглашений — губернатор

Андрей Бочаров обсудил с заместителями поездку в Санкт-Петербург.

Источник: Комсомольская правда

Волгоградская область примет участие в 28-м Петербургском международном форуме. Делегация уже готова лететь в Петербург, где 18 июня начинается работа площадок. Накануне поездки волгоградский губернатор Андрей Бочаров обсудил со своими заместителями деловую повестку, с которой регион едет на ПМЭФ-2025.

Как и другие регионы, Волгоградская область будет представлять свои планы и проекты развития, достижения, новую продукцию, а вместе с этим надеется подписать новые соглашения с инвесторами. Как рассказал губернатор, состав нашей делегации уже сформирован, как и план встреч, переговоров на форуме.

— Планируется подписание целого ряда соглашений, как в рамках уже реализуемых в Волгоградской области масштабных инвестиционных проектов, так и в целях реализации новых проектов развития, — заверил Андрей Бочаров.

По словам главы региона, Волгоградской области важно определить свое участие в реализации перспективных федеральных проектов. В работе форума будут участвовать и волгоградские предприятия, задача которых выстроить новые партнерские связи.