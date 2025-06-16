Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

The Times of Israel: Израиль применил новые средства ПВО против иранских беспилотников

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в понедельник сообщила, что впервые использовала новую систему противовоздушной обороны «Барак Маген» (BARAK MX), сообщает израильское онлайн-издание The Times of Israel.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Как пишет газета со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ, за ночь Армия обороны Израиля перехватила восемь беспилотных летательных аппаратов, запущенных по Израилю из Ирана, с помощью новых средств противоракетной обороны.

По словам военных, они сбили иранские беспилотники с помощью ракет-перехватчиков дальнего радиуса действия LRAD, входящих в состав системы противовоздушной обороны «Барак Маген». Системы были установлены на корветах класса Sa'ar 6 военно-морского флота Израиля. Как утверждает ЦАХАЛ, они способны противостоять широкому спектру угроз, включая БПЛА, крылатые ракеты, угрозы на высоких траекториях, ракеты класса «берег-море» и многое другое.

Ракетные корабли 3-й флотилии в координации с израильскими военно-воздушными силами продолжат участвовать «в миссии по защите неба Израиля», отметили в ЦАХАЛ.

По данным ЦАХАЛ, с начала конфликта в пятницу военно-морские силы перехватили около 25 беспилотников, направлявшихся в Израиль, в основном из Ирана.