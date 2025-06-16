The Times of Israel: Израиль применил новые средства ПВО против иранских беспилотников

По словам военных, они сбили иранские беспилотники с помощью ракет-перехватчиков дальнего радиуса действия LRAD, входящих в состав системы противовоздушной обороны «Барак Маген». Системы были установлены на корветах класса Sa'ar 6 военно-морского флота Израиля. Как утверждает ЦАХАЛ, они способны противостоять широкому спектру угроз, включая БПЛА, крылатые ракеты, угрозы на высоких траекториях, ракеты класса «берег-море» и многое другое.