В России зафиксирован рост коррупционных преступлений

Согласно данным Генеральной прокуратуры, в первом квартале 2025 года количество выявленных случаев увеличилось на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщает издание mosregtoday.ru со ссылкой на РБК. В целом за 2024 год было зарегистрировано 38,5 тысяч коррупционных правонарушений, что на 5,7% больше, чем в 2023 году. Доля коррупционных преступлений в общем числе зарегистрированных правонарушений достигла 3,2%.