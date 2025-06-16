В России зафиксирован рост коррупционных преступлений

Об этом сообщает издание «Сибдепо» со ссылкой на данные Генеральной прокуратуры (ГП) РФ.
Согласно данным Генеральной прокуратуры, в первом квартале 2025 года количество выявленных случаев увеличилось на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщает издание mosregtoday.ru со ссылкой на РБК. В целом за 2024 год было зарегистрировано 38,5 тысяч коррупционных правонарушений, что на 5,7% больше, чем в 2023 году. Доля коррупционных преступлений в общем числе зарегистрированных правонарушений достигла 3,2%.
Особое беспокойство вызывает рост случаев получения взяток: в первом квартале 2025 года такие инциденты увеличились на 29%, составив рекордные 60,9% от общего числа коррупционных преступлений. В 2023 году этот показатель составлял 55,7%, а в 2024 — уже 60,3%. Также отмечается активизация организованных групп, занимающихся коррупцией: количество правонарушений, совершенных такими группами, возросло на 46,5%, а крупных и особо крупных преступлений — на 65,7%.
В рамках борьбы с коррупцией правоохранительные органы выявили 5478 нарушителей в первом квартале 2025 года. За последние пять лет с них было взыскано почти 800 миллиардов рублей. Ущерб от коррупционных преступлений в 2024 году составил 30,4 миллиарда рублей, из которых 5,4 миллиарда были возвращены добровольно. Кроме того, правоохранители изъяли имущество на сумму 36,4 миллиарда рублей.
Напомним, что мэра Красноярска Владислава Логинова подозревают во взятке в 180 млн рублей.