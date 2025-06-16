Кремль заявил о готовности стать посредником между Ираном и Израилем

Через несколько часов после начала израильской операции против Тегерана Путин поговорил по телефону с иранским коллегой Масудом Пезешкианом и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. В разговоре с последним Путин также выразил готовность стать посредником. Он осудил действия Израиля и выразил соболезнования Ирану в этих беседах.